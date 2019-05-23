شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تطور روبوت ذكى لمساعدة السيارات بدون قائد على توصيل الطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة سيارات أمريكية مع Agility Robotics الناشئة لتطوير روبوت ثنائى الأرجل يسمى "Digit" يمكنه وضع الطرود والبضائع أمام أبواب منازل المستخدمين بعد توصيلها إليهم باستخدام سيارة بدون سائق.

ومن شأن الروبوت Digit حل مشكلة السيارات ذاتية القيادة، فإذا لم يكن هناك شخص فى مقعد السائق، يتم توصيل الحزمة أمام المنزل، ويطلب من المستخدم الخروج لتسلمها من السيارة.



تصميم الروبوت

وأوضح كين واشنطن، كبير مسئولى التكنولوجيا فى الشركة الأمريكية، فى منشور بالمدونة، إنه ليس من المناسب دائمًا مغادرة الأفراد لمنازلهم لإتمام عمليات التسليم أو حتى للشركات لتشغيل أشخاص متخصصين فى خدمات التسليم الخاصة بها.

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وقال: "إذا استطعنا تحرير الأشخاص للتركيز بشكل أقل على لوجستيات إجراء عمليات التسليم، فيمكنهم تحويل وقتهم وجهدهم إلى أشياء تحتاج إلى اهتمامهم حقًا، لذا ظهر دور Digit ، الروبوت ذو الأرجل ليس فقط ليكون شكل الإنسان، ولكن للسير مثل واحدا أيضًا".



الروبوت

ويستطيع روبوت الشركة الأمريكية رفع الحزم التى تزن 40 رطلاً، بحيث يمكنه توصيل البيتزا أو باقة أمازون أو البقالة مباشرة إلى عتبة المنزل.

نظرًا لأن Digit مصمم للتحرك كإنسان، فإنه قادر على المشى صعودًا وهبوطًا على السلالم، واجتياز التضاريس غير المستوية واستعادة توازنه.