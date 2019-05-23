شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أصل قصة ابتكار لغة البرمجة المستخدمة فى Skype وأنظمة أندرويد وios والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم ما هى اللغة المستخدمة فى برمجة Skype وأنظمة اندرويد وios، وكيف كانت بدايتها؟ هذه القصة تشير إلى تاريخ كامل يعود إلى نيكلاوس ويرث أول من طور لغة البرمجة Pascal في عام 1968، وتم نشرها لأول مرة للاستخدام في عام 1970.



لغة pascal

وفقا لما ذكره موقع "who invented"، فإن باسكال Pascal هي لغة برمجة تم تصميمها في أواخر الستينيات، وتستخدم تقنيات البرمجة المنظمة مثل الهياكل الشرطية والقدرة على تحديد أنواع البيانات.

وجعل نيكلاوس ويرث باسكال يعتمد على لغة البرمجة ALGOL 60 التي ساعدت في تطويرها، وسمي على اسم عالم الرياضيات الفرنسي والفيلسوف بليز باسكال.

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وتتضمن الميزات الرئيسية للغة وجود أنواع بيانات مضمّنة ومعرّفة من قِبل المستخدم مثل عدد صحيح وحروف.

وتم تصميم اللغة خصيصًا لتعليم الطلاب البرمجة المنظمة، وكانت تستخدم بشكل أساسي لهذا الغرض في السبعينيات والثمانينيات.

ومنذ ذلك الحين، كان هناك العديد من التعديلات والمتغيرات اللاحقة مثل Delphi التي تمت بها كتابة تطبيق Skype، وكذلك توفير القدرة على ترجمة نفس الرمز للاستخدام على أنظمة أندرويد وios.