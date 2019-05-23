شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تحفز العاملين لديها بألعاب جديدة داخل مكاتبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حولت شركة أمازون التحديات الخاصة والمطلوبة من العمال إلى ألعاب، وذلك من خلال جعل المهام مثل تنظيم الطرود وتعبئة الطلبات إلى ألعاب، وهذا لتحفيز الموظفين وتشجيعهم على العمل ليكون أكثر متعة.

وحسب تقرير صحيفة "مترو" البريطانية على موقعها الرسمى، فإن هذه الألعاب يتم عرضها على شاشة صغيرة أمام العمال، وتقوم تلك الشاشات بإيضاح المهام المراد من العامل إنهائها من خلال إصدار الرفوف الآلية للضوء وظهور المنتجات المستهدفة على شاشة صغيرة.

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وتحفز اللعبة العمال على التنافس عن طريق رصد الأجهزة والفريق والوقت الذى يقومون فيه بالمهام مما يجعلهم يؤدوها بشكل أسرع، وتتم مكافأة الموظفين بالنقاط والشارات وغيرها من المكافئات طوال فترة اللعب.

وأضافت أمازون الألعاب إلى 5 مستودعات واحد منهم بجانب مقر الشركة والأخر بمانشستر بالمملكة المتحدة وتقول إحدى عاملات الشركة، إن اللعبة حفزتها على جمع 500 صندوق فى ساعة واحدة لتنتصر على العاملين الأخريين.

وتشير الإحصائيات إلى أن مبيعات أمازون ازدادت بنسبة 31% خلال السنة الأخيرة بما يصل إلى 232 مليار دولار سنوياً، وهذا بعد ما واجهته من التعليقات على طريقة عملها، ولكن مازالت الشركة تنمو باستمرار ويتوافد إليها العملاء بسبب ما توفره من خدمة جيدة.