شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spacex تطلق صاروخ Starhopper في رحلة تجريبية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة spacex عن إطلاق صاروخ Starhopper في رحلة تجريبية على ارتفاع 16400 قدم قريبا، وسيتم إجراء هذه الرحلات التجريبية فى "بوكا تشيكا" بتكساس.

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى، سيتم إطلاق الصاروخ على مرحلتين حيث ستتم أول مرحلة بارتفاع 1640 قدم لإجراء الاختبارات على ارتفاع منخفض، وبعدها سيتم الإطلاق على ارتفاع 16400 قدم لإجراء اختبارات الارتفاعات العالية.

كما أنه تم إصدار قرارات لإغلاق الطرق المحيطة بمقر إطلاق الصاروخ ببوكا تشيكا بداية من 28 مايو الحالى، وهو ما يشير إلى أن الإطلاق سيتم فى الأسبوع المقبل أو خلال الأسابيع التي تليه.

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وتستخدم "spacex" الصاروخ الجديد فى اختبارات تخص رحلات تجريبية قصيرة على ارتفاع منخفض فوق الأرض قبل الهبوط مرة أخرى.

ويعد صاروخ Starhopper بمثابة النسخة الأولية لمركبة Starship التي من المقرر أن تحمل سائحين على ظهرها إلى كوكب المريخ والقمر في المستقبل.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ SpaceX، إن الصاروخ سيتم إطلاقه باستخدام ثلاث محركات متصلة، ولكن تظهر الصور المسربة للصاروخ عدم وجود أي محركات متصلة به مما يعني أنه سيتم إضافتها قبل موعد الإطلاق.