شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون ترغب فى مسح أجساد المستخدمين 3D مقابل 25 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا سمحت لشركة أمازون بإجراء مسح ثلاثى الأبعاد لجسمك، فقد تحصل على بطاقة هدايا بقيمة 25 دولارًا، إذ تشير التقارير إلى أن هناك نموذج عبر الإنترنت، رصده موقع "ماشابل" فى وقت سابق هذا الأسبوع، يسمح للأشخاص المهتمين الاشتراك فى دراسة مسح الجسم التى تجريها معامل Amazon Body Labs.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على "التنوع بين أشكال الجسم"، وتعمل فى موقعين مختلفين فى نيويورك، ويتعين على المشاركين تحديد موعد قبل 30 يونيو للخضوع للمسح، ويبدو أنه لا يمكنهم القيام بذلك إلا مرة واحدة.

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ويقول النموذج إنه سيُطلب من المشاركين التغيير إلى "الحد الأدنى من الملابس"، وقام مراسل Mashable بالتسجيل فى جلسة مسح جسدى وطُلب منه التوقيع على اتفاقية عدم إفصاح للحفاظ على سرية الدراسة.

وليست هذه هى المرة الأولى التى تكون فيها أمازون فضولية حول الشكل البشري، إذ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عملاق التجارة الإلكترونية دعا العام الماضى الناس للانضمام إلى دراسة مسح الجسم التى تهدف إلى تتبع التغيرات الطفيفة فى الشكل والحجم فى أجساد الناس على مدى 20 أسبوعًا.