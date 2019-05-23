تكنولوجيا: تحديث برمجيات هواتف Galaxy S10 يجلب تحسينات جديدة للكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في دفع تحديث جديد لبرمجيات سلسلة هواتف Galaxy S10 تقدم من خلاله تحسينات جديدة في تطبيق الكاميرة.

تدفع شركة سامسونج بتحديث جديد لبرمجيات هواتف Galaxy S10 لمستخدمي سويسرا في البداية، والذي يأتي بتحديثات الحماية الخاصة بشهر مايو للمستخدمين، مع مجموعة من التحسينات التي تشمل تحسين نمط Night للتصوير في الإضاءة المنخفضة، كما تقدم سامسونج إختيار جديد للتركيز التلقائي في التصوير.

وتأتي هواتف Galaxy S10 بنمط Bright Night الذي جاء بآداء ضعيف مقارنة بالإصدار المميز في سلسلة هواتف سامسونج، لذا تقدم سامسونج في التحديث الجديد دعم أكبر لنمط التصوير الليلي الذي يعمل على خفض التشويش مع دعم سرعة الغالق لإنتاج صور أفضل.

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أيضاً يمكن في التحديث الجديد إستخدام عدسات f/2.2 المميزة بعدسات واسعة الزوايا في نمط التصوير الليلي، كما تدعم سامسونج كلاً من هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس بميزة إستخدام عدسات telephoto في ميزة التركيز التلقائي.

كما سيتاح للمستخدم الآن التصوير من مسافة أقرب مع تعتيم أفضل للخلفية الخاصة بموضوع التصوير، ومن المقرر أن يتم دفع المميزات الجديدة لمستخدمي هواتف Galaxy S10 في سويسرا في البداية ومن ثم سيتم دفع التحديث عبر شبكات المحمول Sprint، وVerizon، إلى جانب AT&T مع برمجيات الحماية خلال الشهر المقبل.

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