الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo K3 مع شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Oppo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo K3 ليكون بذلك أحدث هاتف من الفئة المتوسطة من الشركة الصينية مع العلم بأن هذا الهاتف يستلهم تصميمه إلى حد كبير من الهاتف Oppo Reno الذي أعلنت عنه شركة Oppo في شهر أبريل الماضي. وعلى الرغم من أن الهاتف Oppo K3 الجديد يأتي بدوره مع كاميرا أمامية منبثقة إلا أنها لا تمتاز بتصميم Shark Fin.

كما سبق وأشرنا، فالهاتف Oppo K3 الجديد ينتمي إلى الفئة المتوسطة، وهذا ما يفسر قدومه مع المعالج Snapdragon 710. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومع بطارية بسعة 3765mAh تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

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الهاتف Oppo K3 يضم أيضًا كاميرتين في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.7. وبصرف النظر عن الكاميرا الخلفية المزدوجة، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.





وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Oppo K3 يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6 الأحدث من شركة Oppo. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن النسخة الأساسية 6GB/64GB من الهاتف Oppo K3 تكلف ما يعادل 230 دولار أمريكي، في حين تكلف النسخة المتقدمة 8GB/128GB ما يعادل 275 دولار أمريكي.