سامسونج تصدر أول تحديث للهاتف Samsung Galaxy A70، ويجلب معه عدة تحسينات

فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر Galaxy A70 واحدًا من أفضل الهواتف الذكية في سلسلة هواتف Galaxy A Series 2019، فهو يضم شاشة Super AMOLED كبيرة بحجم 6.7 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وبطارية بسعة 4500mAh. هذا الهاتف معروض للبيع منذ فترة، والآن بدأ بتلقي أول تحديث رسمي له عبر الهواء.

هذا التحديث يحمل البنية رقم A705GMDDU1ASE4 ويبلغ حجمه 376 ميغابايت، ويجلب معه مجموعة من التحسينات للكاميرا، وإستقرار نظام التشغيل، ومستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مايو.

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هذا التحديث يجلب معه وضع Beauty Mode إلى الكاميرا وتحسينات للجودة بشكل عام. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يقوم بتحسين مستشعر بصمات الأصابع للتعرف على بصمة إصبع المستخدم بشكل أفضل، وهناك ميزة جديدة للتغاضي عن عمليات اللمس غير المقصودة. هذا التحديث متوفر بالفعل في الهند، وسيصل إلى البلدان الأخرى في الأسابيع القادمة.