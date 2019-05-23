فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر Galaxy A70 واحدًا من أفضل الهواتف الذكية في سلسلة هواتف Galaxy A Series 2019، فهو يضم شاشة Super AMOLED كبيرة بحجم 6.7 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وبطارية بسعة 4500mAh. هذا الهاتف معروض للبيع منذ فترة، والآن بدأ بتلقي أول تحديث رسمي له عبر الهواء.
هذا التحديث يحمل البنية رقم A705GMDDU1ASE4 ويبلغ حجمه 376 ميغابايت، ويجلب معه مجموعة من التحسينات للكاميرا، وإستقرار نظام التشغيل، ومستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مايو.
هذا التحديث يجلب معه وضع Beauty Mode إلى الكاميرا وتحسينات للجودة بشكل عام. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يقوم بتحسين مستشعر بصمات الأصابع للتعرف على بصمة إصبع المستخدم بشكل أفضل، وهناك ميزة جديدة للتغاضي عن عمليات اللمس غير المقصودة. هذا التحديث متوفر بالفعل في الهند، وسيصل إلى البلدان الأخرى في الأسابيع القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تصدر أول تحديث للهاتف Samsung Galaxy A70، ويجلب معه عدة تحسينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.