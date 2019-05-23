MediaTek ستكشف عن رقاقة 5G الخاصة بها في وقت لاحق من هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت كل من Huawei و Samsung و Qualcomm بالكشف عن مودماتها الخاصة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتوشك شركة MediaTek أن تحذو حذوها. أعلنت الشركة التايوانية أنه ” حان الوقت تقريبًا ” بالنسبة ” للذكاء ليقابل السرعة ” من خلال الكشف عن منتج 5G AI جديد في شهر مايو جاري، مما يعني أن لدينا 10 أيام كحد أقصى حتى يتم إزاحة الستار رسميًا عن هذا المنتج الجديد.

تم تقديم MediaTek Helio M70 مبدئيًا كأول مودم من شركة MediaTek يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكنه لم يصل بعد بشكل رسمي أو لم يتم شحنه بعد إلى أي شركة مصنعة. لا ندري ما إذا كان المعالج الجديد سيحتوي على مودم 5G مدمج أم أننا سنشهد الإطلاق الرسمي للمودم MediaTek Helio M70، ولكن مع وجود جدول زمني كهذا، فلن نتمكن من رؤية أي أجهزة تستخدم هذه الرقاقة بحلول نهاية العام 2019.

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الأولوية القصوى لشركة MediaTek هي الذكاء الإصطناعي و 5G، ووصل المعالج MediaTek Helio P90 المصنع بإستخدام تكنولوجيا 12 نانومتر مع وحدة مستقلة للذكاء الإصطناعي قادرة على الوصول إلى سرعة 1 جيجابت لإجراء عمليات الذكاء الإصطناعي الحسابية. وتدعي شركة MediaTek أنه يمكن تتبع جسم الإنسان وقراءة إيماءات معينة، مما يتيح إمكانية تطبيق الفلاتر الجمالية وطمس الخلفية على الفور في الفيديوهات المباشرة.