بعض ميزات OnePlus 7 Pro ستشق طريقها إلى هواتف OnePlus القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - جلب الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro ميزتين جديدتين إلى OxygenOS، وهاتان الميزتان هما Screen Recorder و Zen Mode.

أراد ملاك هواتف OnePlus القديمة هذه الميزات إلى حد كبير. في الواقع، لقد قام بعض المستخدمين بسحبها من الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro ونقلها إلى هواتف OnePlus القديمة الخاصة بهم ووجدوا أنها نصف مخبوزة إذا جاز التعبير. على سبيل المثال، لم تكن ميزة ” Screen Recorder ” تقوم بتسجيل الصوت ولا تزال الإشعارات تظهر عندما تقوم بتنشيط وضع Zen Mode.

أقرت شركة OnePlus أن ملاك هواتفها الذكية القديمة يريدون الإستفادة من هذه الميزات الحصرية، وأكدت أنها ستعمل على جلبها إلى بعض هواتفها الذكية القديمة، بما في ذلك OnePlus 5 و OnePlus 5T و OnePlus 6 و OnePlus 6T. كما توصي الشركة الصينية العملاء بعدم تثبيت هذه الميزات بشكل غير رسمي على الهواتف القديمة حتى يتم تصميم نظام التشغيل لدعم هذه الميزات. وستقوم شركة OnePlus أولا بإختبار هذه الميزات مع بعض ملاك هواتف OnePlus القديمة المذكورة آنفًا قبل أن تقوم بإطلاقها لكافة المستخدمين.

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في حين تعلم على الأرجح ما هو الشيء الذي تم تصميم ميزة Screen Recorder من أجله، فأنت على الأرجح لا تعرف دور ميزة Zen Mode. حسنًا، إذا كنت كذلك، فقد تم تصميم هذه الميزة لتمنعك عند تفعيلها من إستخدام هاتفك لمدة 20 دقيقة بإستثناء تلقي المكالمات وإجراء المكالمات الطارئة وإستخدام الكاميرا. ومن المستحيل تعطيل هذه الميزة قبل نفاد الوقت.