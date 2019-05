النسخ الحمراء من Galaxy S10 و +Galaxy S10 تظهر على الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تسريب النسخ الحمراء من الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 مرة أخرى مع العلم بأننا رأينا النسخ الحمراء من هذين الهاتفين لأول مرة قبل أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عنهما في شهر فبراير الماضي.

هذا اللون الأحمر الذي حصل عليه الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 تطلق عليه شركة سامسونج إسم Cardinal Red، وكما هو الحال مع الألوان الأخرى، فهو يغطي الظهر والجانبين مما يعني أن الشاشة لا تزال تحتفظ بالإطار الأسود.

أوضح المسرب الشهير Roland Quandt أن النسخ الحمراء من الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 ستصل إلى السوق في المستقبل القريب. وبالعودة إلى هواتف Galaxy S9، فهي حصلت في العام الماضي على اللون الأحمر في منتصف شهر مايو. ومع ذلك، فقد حصلت هواتف Galaxy S8 على نفس اللون في أواخر شهر نوفمبر، لذلك ليس هناك جدول زمني ثابت. كل ما هو مؤكد الآن هو أن شركة سامسونج ستعرض الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 باللون الأحمر في وقت ما في المستقبل.

Samsung Galaxy S10 and S10+ in "Cardinal Red" coming soon.



More pics (scroll to bottom):

S10: https://t.co/1MeZIoFaME

S10+: https://t.co/Ap8KHuA1K9 pic.twitter.com/mMc46qi5pT