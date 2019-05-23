هل يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على إقلاع وهبوط الطائرات.. المطار يجيب

صدى البلد
في ظل موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، تتخذ كل مؤسسة بالدولة إجراءاتها الاحترازية، لمواجهة تلك الموجة الحارة.
وربما تؤثر درجات الحرارة العالية على العديد من الأنشطة وحركة النقل والمواصلات، لكنها- ووفقا لمصادر في مطار القاهرة الدولي- لن تؤثر أبدا على حركة إقلاع وهبوط الطائرات من وإلى المطارات.
وأوضحت المصادر أن مطار القاهرة الدولي، شهد استعدادات مكثفة على أرض المهبط، منذ أمس الأربعاء، لمواجهة تلك الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، وذلك حفاظا على سلامة وأمان...
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