«القاهرة الأسخن عالمياً» .. الحقيقة كاملة

مصراوي
نفى الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأن القاهرة سجلّت أعلى درجة حرارة في العالم خلال اليوم الخميس وأمس الأربعاء، واصفًا ما تردد بأنه ليس صحيحًا أو دقيقًا.
وأضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس: "أمس الحرارة كانت43، وقالوا إنها أعلى حرارة في العالم، وفي الوادي الجديد كانت 46، مستكملًا: "هذا كلام غير علمي، ومن يقوله ليس له أي علاقة بالأرصاد الجوية".
وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ما يُكتب على وسائل التواصل الاجتماعية...
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