الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

مصراوي

كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد الفترة الحالية.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إنه بدءًا من غدًا الجمعة ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، متابعًا: "الانخفاض هيكون أوضح على السواحل الشمالية بـ5 أو 6 درجات، وانخفاض على باقي الأنحاء بدرجتين إلى 3 درجات".

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يوم السبت المُقبل سيشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة "يقدر بـ7 إلى 8 درجات على محافظة القاهرة وحدها".

وأوضح...