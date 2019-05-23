تكنولوجيا: صورة رسمية لهاتف Redmi K20 بتصميم متدرج وكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صورة رسمية جديدة لهاتف Redmi K20 المرتقب بتصميم مميز بألوان متدرجة مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

ظهرت خلال الفترة الماضية تسريبات مصورة لهاتف Redmi K20 تؤكد على تصميم بدون نتوء علوي في الشاشة، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

واليوم تأتي صورة رسمية للهاتف الذي يتميز بلون متدرج مع تصميم زجاجي من الجهة الخلفية، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية تأتي بتصميم رأسي في منتصف الجهة الخلفية للهاتف، كما يتميز المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بحلقة تحيط بالمستشعر.

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أيضاً من بين المواصفات التي تظهر في الصور الجديدة زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من تصميم الهاتف.

يذكر أن الإعلانات التشويقية السابقة أكدت على رقاقة معالج Snapdragon 855 مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف تصوير بالحركة البطيئة عند معدل 960 إطار لكل ثانية، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي لهاتف Redmi K20 في 28 من مايو الجاري.

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