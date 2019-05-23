سامسونج تكشف بدورها عن كاميرا مقربة للهواتف الذكية توفر تقري بصري يبلغ 5x

فاطمة أيت طالب - دبي - جلب الهاتف Huawei P30 Pro الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار لأول مرة، ولحق به الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition بعد ذلك، ويبدو أن شركة سامسونج تريد الإنضمام إلى قائمة الشركات التي ترغب في توفير الكاميرات المقربة التي تستند على مبدأ المنظار في هواتفها الذكية. وعلى ذكر ذلك، فقد بدأت شركة سامسونج الإنتاج الضخم لكاميرا جديدة توفر تقريب بصري يصل إلى خمسة أضعاف ( 5x )، ووفقا للشائعات، فمن الممكن أن نرى شركة سامسونج تستخدم هذه الكاميرا المقربة الجديدة لأول مرة في الهاتف Galaxy Note 10.

لن يبرز المستشعر من الخلف بفضل مظهره النحيف البالغ 5 ملمتر مقارنة مع سمك 6 ملمتر في كاميرات سامسونج السابقة. في الداخل، يستخدم المستشعر الجديد موشور لتغيير مسار الضوء على غرار Huawei P30 Pro ولكن مع عدسة مستطيلة بدلاً من عدسة دائرية. سيتم تكديس الوحدة عموديًا مما سيساعد في الحفاظ على السمك منخفضًا.

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قدمت شركة سامسونج عينات من الصور الملتقطة بإستخدام المستشعر الجديد في وضع التكبير العادي وفي أوضاع ×2 و ×5 التي تعرض أدائه الواقعي. من المفترض أن يساعد المستشعر الجديد شركة سامسونج في الرد على حلول التقريب التي رأيناها في كل من Huawei P30 Pro و Oppo Reno 10x Zoom Edition. يجب أن ننتظر ونرى كيف سيكون أداء هذه الكاميرا المقربة الجديدة من شركة سامسونج في العالم الواقعي خارج نطاق الإختبارات المعهودة.