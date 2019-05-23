Redmi K20 سيضم شاشة خالية من القطع، والجيل السابع من مستشعر بصمات الأصابع

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تكشف العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi النقاب عن الهاتف Redmi K20 في اليوم 28 من شهر مايو الجاري، ومع إقترابنا من الإعلان، كشفت الشركة عن إحدى الميزات الرئيسية في هذا الهاتف.

أكدت لنا شركة Redmi بالفعل أن الكاميرا الأساسية في الهاتف Redmi K20 ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل قادرة على تسجيل مقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية، وبطارية بسعة 4000mAh، واليوم أوضحت لنا الشركة الصينية كذلك أن الهاتف Redmi K20 سيضم الجيل السابع من مستشعر بصمات الأصابع البصري المدمج في الشاشة.

تقول شركة Redmi أن مستشعر بصمات الأصابع الجديد مجهز بعدسة 3P ويحتوي على بكسلات كبيرة بحجم 7.2μm. وعلاوة على ذلك، فهو يحتوي على مساحة كبيرة حساسة للصور، ويمتاز بدقة أكبر بنسبة 30 في المئة من الجيل السابق. ليس ذلك فحسب، فهذا المستشعر الجديد يغطي مساحة أكبر بنسبة 15 في المئة.

مستشعر بصمات الأصابع الجديد المدمج في شاشة الهاتف Redmi K20 سيأتي كذلك مع تقنية التسريع DSP والتي ستزيد من سرعة فتح الهاتف بإستخدام البصمة بنسبة 10 في المئة مقارنة مع الجيل السابق، مع زيادة معدل النجاح أيضًا بنسبة 30 في المئة تحت الضوء المباشر ودرجة الحرارة المنخفضة.

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تحتوي الصورة التي تم مشاركتها على هاتف ذكي يضم شاشة خالية من القطع أو الثقب مما يجعله على الأرجح Redmi K20. يتماشى هذا مع التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن الهاتف Redmi K20 سيأتي مع كاميرا أمامية منبثقة تمتاز بدقة 20 ميغابكسل.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم رصد الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro يحصلان على شهادة 3C، وتؤكد شهادات المصادقة أن الهاتف Redmi K20 سيدعم الشحن السريع بقوة 18W، في حين سيدعم الهاتف Redmi K20 Pro الشحن السريع بقوة 27W.