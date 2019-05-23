الهاتفين OnePlus 3 و OnePlus 3T يبدأن أخيرًا بتلقي تحديث Android 9 Pie الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس من الشائع أن تحصل هواتف الأندرويد على أكثر من تحديثين رئيسيين. لذلك، عند إطلاق الجهاز، سيتم منحه فقط تحديثين رئيسيين في معظم الحالات. ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض الحالات التي قررت فيها الشركات الخروج عن هذا السلوك المألوف من خلال تقديم أكثر من تحديثين رئيسيين. واحدة من الشركات التي قررت القيام بذلك هي OnePlus. وبالتالي، يمكنك أن تتخيل مدى سعادة عملاء OnePlus عندما أعلنت الشركة أنها ستقوم بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتفين OnePlus 3 و OnePlus 3T.

وعلى ذكر ذلك، فقد بدأ الهاتفين OnePlus 3 و OnePlus 3T رسميًا اليوم بتلقي تحديث Android 9 Pie. هذا هو التحديث الرئيسي الثالث الذي يحصل عليه هذين الهاتفين. تم إطلاق سلسلة هواتف OnePlus 3 Series من قبل شركة OnePlus في العام 2016. وهي الآن حصلت على فرصة العمل بنظام Android 9 Pie.

بدأ الهاتفين OnePlus 3 و OnePlus 3T الآن بتلقي تحديث OxygenOS 9.0.2 الذي يستند على نظام Android 9 Pie في جميع أنحاء العالم. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك واجهة المستخدم الجديدة، ودعم Google Lens في الكاميرا، فضلا عن إضافة وضع عدم الإزعاج المحسن، وما إلى ذلك من الإضافات الأخرى. هذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل.

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تقوم شركة OnePlus بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتفين OnePlus 3 و OnePlus 3T على مراحل، وهذا ما يعني بأنه سيستغرق بضعة أيام قبل أن يصبح التحديث متاحًا لجميع المستخدمين.