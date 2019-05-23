Lenovo Z6 Youth Edition يصل رسميًا مع ثلاث كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 4050mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإطلاق الهاتف Lenovo Z6 Pro في الشهر الماضي، قررت شركة Lenovo الآن إزاحة الستار رسميًا عن نسخة متدنية من هذا الهاتف تدعى Lenovo Z6 Youth Edition مع العلم بأن هذه النسخة الجديدة تُعرف أيضًا بإسم Lenovo Z6 Lite.

الهاتف Lenovo Z6 Youth Edition الجديد يضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4050mAh تدعم الشحن بقوة 15W.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Lenovo Z6 Youth Edition الجديد يضم كذلك شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، كما أنه يضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الخلف جنبًا إلى جنب مع ثلاث كاميرات بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية المقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة الواسعة الزاوية مع العلم بأن هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية توفر تقريب بصري هجين يصل إلى ثمانية أضعاف، وتأتي مدعومة بالعديد من ميزات الذكاء الإصطناعي.

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الهاتف Lenovo Z6 Youth Edition يضم كذلك مكبرات صوتية مدعومة بتكنولوجيا Dolby Atmos، ونظام تحديد المواقع العالمي Dual GPS، كما أنه يضم كذلك منفذ السماعات 3.5mm في الأسفل إلى جانب منفذ USB Type-C الذي يتم إستخدامه للشحن ونقل البيانات.

عمومًا، الهاتف Lenovo Z6 Youth Edition سيكون متوفرًا للشراء في الصين يوم 28 مايو في عدد من المتاجر الصينية بسعر 174 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وبسعر 203 دولارات أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وبسعر 246 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB.