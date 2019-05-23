سحب الهاتف Huawei Mate 20 Pro من برنامج Android Q Beta

فاطمة أيت طالب - دبي - إنضم الهاتف Huawei Mate 20 Pro إلى قائمة الهواتف الذكية المؤهلة للحصول على تحديث Android Q التجريبي منذ أسبوعين، ولكن تم إزالته الآن من القائمة.

هذا على الأرجح لأن شركة جوجل قامت بسحب ترخيص الأندرويد من شركة Huawei. تم تأجيل هذه الخطوة لمدة 90 يومًا، على الرغم من أن هذا لا يبدو أنه يعني الكثير لخطط Huawei على المدى الطويل. ومع ذلك، يجب أن يكون هذا التأخير كافيًا للسماح للشركة الصينية بالإنتظار في قائمة التحديثات الأمنية لهواتف Huawei و Honor، ولكن تحديثات الأندرويد الرئيسية لن تشق طريقها إلى أجهزة الشركة الصينية. عمومًا، سنراقب صفحة Android Q Beta الرسمي لمعرفة ما إذا كان الهاتف Huawei Mate 20 Pro سيظهر من جديد، ولكننا لا نراهن على ذلك.

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خذ بعين الإعتبار أن الهاتف Huawei Mate 20 Pro كان يقود الطريق فقط، فقد كانت هناك خطط لجلب تحديث Android Q للهواتف الأخرى عندما يحين الوقت، بما في ذلك باقي أعضاء سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series، وأعضاء سلسلة هواتف Huawei P30 Series، بالإضافة إلى Honor V20 و Honor Magic 2 مع العلم بأن هذه الهواتف كلها كان من المفترض أن تكون من بين أوائل الهواتف التي ستحصل على Android Q.