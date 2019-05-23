انت الان تتابع تفاصيل خبر صورة واحدة يمكن تحويلها لفيديو كامل في خوارزمية جديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 03:50 مساءً - على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدنا الارتفاع السريع في تقنية "Deepfake" التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد تقنية "التعلم الآلي"، لتحليل لقطات من أناس حقيقيين، ومن ثم نشر مقاطع فيديو مقنعة حول قيامهم بأشياء لم يفعلوها أو قول أشياء لم يقولوها قط.

لكن الآن، وبحسب ما نشره موقع "فيوجرزم" اليوم الخميس، يدفع الباحثون التكنولوجيا إلى أبعد من ذلك، باستخدام خوارزمية قوية للغاية بحيث يمكنها تحويل إطار واحد إلى فيلم كامل الحركة، كالتي شاهدها الناس بالصور واللوحات في سلسلة "هاري بوتر"!

حيث يمكن أن تتعلم الخوارزمية إنشاء فيديو جديد للشخص عن طريق فحص بعض إطارات وجهه، وحتى لو توافر عن الشخصية الحقيقية صورة واحدة فقط.

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ويظهر في مقطع فيديو لمؤلف الخوارزمية إيغور زاخاروف، وهو يقطع فيديو للمشاهير الحاليين، مثل (جاستن بيبر، وبريتني سبيرز، ونيل باتريك هاريس)، ويحوله إلى إطارات لشخصيات تاريخية، مثل (مارلين مونرو، وفيودور دوستويفسكي، وحتى ليوناردو دافنشي) في أشرطة فيديو نابضة بالحياة.