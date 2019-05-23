7 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

مصراوي
وجه الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، 7 نصائح للمواطنين للتعامل مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.
ونصح عبدالعال، خلال لقائه بفضائية إكسترا نيوز، ظهر الخميس، المواطنين بعدم التعرض للشمس مباشرة، وارتداء واق للرأس، وملابس قطنية فاتحة، الذهاب لأقرب مستشفى حال الشعور بأي ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وتناول السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور.
وطالب رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات بعدم ملء البنزين بأكلمه، وضبط إطارات السيارات على 30 درجة ضغط، لعدم تعرضها...
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