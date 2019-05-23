شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنتاجون الأمريكى يعلن اهتمامه بالتحقيق فى ظهور الأجسام والكائنات فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اهتمام البنتاجون بالكائنات الفضائية والأجسام الغريبة، مستشهداً بتحقيق الوكالة بالظواهر الجوية غير المحددة.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك بوست، أكد أحد الممثلين أن الحكومة الأمريكية درست وحققت فى ظهور طائرة غامضة وغير مفسرة، كجزء من برنامج التعرف على تهديدات الفضاء الجوى المتقدم الذى تم نشره عام 2017.

وأوضح نيك بوب المعلق الإعلامى ومسئول الدفاع البريطانى السابق لصحيفة واشنطن بوست إن الاختيار المحدد للكلمات يمثل خطوة كبيرة فى الطريقة التى تتحدث بها الحكومة عن طائرة مجهولة الهوية.

وقال نيك لصحيفة "بوست": "هذا القبول الجديد يوضح أنهم قاموا بالفعل بدراسة ما يمكن أن يسميه الجمهور" الأجسام الغريبة".

ويأتى هذا التحول بعد أسابيع قليلة من كشف البحرية الأمريكية عن إرشادات جديدة حول جمع المعلومات الخاصة بمشاهدات الأجسام الغريبة.



طبق طائر

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كما ذكرت Politico، فإن الإرشادات مصممة للتسهيل على البحارة الإبلاغ عن مشاهدات الأجسام الغريبة، وسط مخاوف من أن الأجسام الطائرة الغامضة المجهولة الهوية قد تكون بالفعل "طائرة روسية متقدمة للغاية".

أبلغت البحرية عن ارتفاع فى عدد "الطائرات المتطورة للغاية" التى تتعدى على مجالها الجوي.

وقال متحدث باسم البحرية لـ Politico فى أبريل: "كان هناك عدد من التقارير عن دخول طائرة غير مصرح بها أو مجهولة الهوية فى مختلف المجالات، التى يسيطر عليها الجيش والمجال الجوى المخصص فى السنوات الأخيرة".

على مدار السنوات القليلة الماضية، أبدت الحكومة الأمريكية استعدادًا متزايدًا للاعتراف بالتحقيق الذى أجرته واهتمامها بالأجسام الفضائية UFO.

فى عام 2017، تصدر لويس اليزوندو ، المسئول السابق فى البنتاجون، عناوين الصحف عندما قام بالكشف عن تفاصيل وجود برنامج التعرف على تهديد الفضاء الجوى المتقدم، الذى يركز على الأجسام الغامضة - وهى عملية حكومية بقيمة 22 مليون دولار درست الأجسام الغريبة.