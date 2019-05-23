شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أزمة بطء الأيفون.. أبل تتعهد بالشفافية بشأن أداء بطارية هواتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت أبل بأن تكون أكثر شفافية بشأن أداء بطارية هواتف أيفون، إذ أصدرت الشركة بيانًا تؤكد من خلاله للعملاء أنه سيتم إخطارهم بتحديثات البرامج التى قد تؤثر على أداء البطاريات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يأتى ذلك كجزء من اتفاقية جديدة مع هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، إذ أثيرت القضايا المحيطة بقانون المستهلك مع شركة أبل العام الماضى، بسبب عدم تحذير مستخدمى هواتف أيفون بوضوح من أن أداء هواتفهم قد يتباطأ، بسبب ميزة البرامج المصممة لإدارة طلبات البطارية.

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وقدمت أبل منذ ذلك الحين مجموعة من أدوات المعلومات والميزات الجديدة، التى تفسر عمر بطارية الأيفون وأدائها، لكنها وافقت الآن رسميًا على مواصلة القيام بذلك.

فى أواخر عام 2017، تسببت الشركة الأمريكية فى جدل كبير، عندما أعلنت عن إدخال ميزة تؤدى إلى بطء أداء أجهزة الأيفون الأقدم من أجل الحفاظ على عمر البطارية، واعتذرت الشركة وقتها، كما أضافت العام الماضى ميزة تمكن المستخدمين من إيقاف تشغيل أداة إدارة الأداء إذا اختاروا ذلك.