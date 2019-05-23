الصين تحتج رسميا لدى الولايات المتحدة بخصوص هواوي

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أعلنت الحكومة الصينية، الخميس، أنها قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة بعد أن منعت الأخيرة شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية هواوي من شراء السلع الأميركية، في تصعيد كبير للحرب التجارية بين البلدين.
وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال إيجاز صحفي أسبوعي إن الصين ستأخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر.
وأضاف أن الصين تأمل أن تسلك الولايات المتحدةمسلكا عقلانيا وتصحح إجراءاتها الخطرة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدرجت شركة هواوي على القائمة السوداء للتجارة في الولايات المتحدة.
ويفرض قرار إدارة ترامب قيودا فورية على الشركة الصينية، تزيد بدرجة كبيرة صعوبة حصولها على تكنولوجيا الشركات الأميركية بدون موافقة من الحكومة.
وكانت غوغل وشركات أميركية أخرى قالت إنها ستقطع علاقاتها التجارية مع هوواي مما يهدد إلى حد كبير أعمال الشركة الصينية العملاقة.
المصدر وكالات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.