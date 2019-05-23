المتصفح Tor Browser يصل رسميًا لمنصة الأندرويد، ويتيح لك تصفح الويب بخصوصية تامة

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمتع المتصفحات مثل Google Chrome بميزة تدعى ” وضع التصفح الخفي | Incognito Mode ” والتي تهدف إلى المساعدة في إبقاء جلسات التصفح خاصة قدر الإمكان. ومع ذلك، في بعض الأحيان لا تعمل هذه الميزة كما هو مقصود، وهذا ما يعني بأنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به لضمان الحصول على جلسة تصفح خاصة. ومع ذلك، إذا كنت لا تمانع في إستخدام متصفح بديل، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن المتصفح Tor Browser قد وصل رسميًا إلى نظام الأندرويد.

كان المتصفح Tor Browser لنظام الأندرويد قيد التطوير منذ فترة بحيث تم إصدار النسخة التجريبية من هذا المتصفح لأول مرة في شهر سبتمبر من العام الماضي. ومع ذلك، أعلن فريق Tor Project أن النسخة الرسمية الأولى من هذا المتصفح لنظام الأندرويد أصبحت متوفرة لأولئك المهتمين، وهذا ما يعني بأنه يمكنهم المضي قدمًا والإستفادة من المتصفح.

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وبالنسبة لأولئك الذين يميلون للإطلاع على التفاصيل التقنية، فقد ظلت شبكة Tor شيئًا غامضًا بسبب الخطوات المعقدة اللازمة للإتصال بها. ومع ذلك، سيساعد المتصفح Tor Browser في التخلص من بعض هذه التعقيدات وجعل العملية برمتها أكثر وضوحًا للمستخدمين.

نظرًا لأن المتصفح يستند على Mozilla Firefox، فسوف تكون هناك ميزات ووسائل راحة معينة قد تتعرف عليها. ومن المثير لإهتمام أن نجد Mozilla قد أعلنت سابقًا أنها ستستكشف إمكانية دمج إتصال Tor في المتصفح Firefox لتوفير ” وضع التصفح الفائق الخصوصية ” للمستخدمين. إذا كنت مهتمًا بالتحقق من المتصفح Tor Browser لنظام الأندرويد، فإنتقل إلى متجر Google Play Store وقم بتحميله من هناك.