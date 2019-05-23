شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الإعلان عنها.. كيف ستبدو الإعلانات داخل تطبيق واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك خلال قمة التسويق السنوية فى روتردام بهولندا هذا الأسبوع أن تطبيق واتس آب سيبدأ عرض الإعلانات داخل خانة الحالة Status بدءًا من العام المقبل، وهى الميزة التى سيطلق عليها اسم Status Ads، على غرار الطريقة التى يتم بها عرض الإعلانات من داخل قصص إنستجرام منذ يناير 2017.

ووفقا لموقع Indian Express ستشغل الإعلانات الشاشة بالكامل، كما سيكون بإمكان المستخدمين الحصول على مزيد من المعلومات عن طريق الضغط على رابط، كما هو الحال مع قصص إنستجرام، إذ تتيح ميزة الحالة فى واتس آب للمستخدمين نشر الصور ومقاطع الفيديو، والتى تختفى بعد 24 ساعة.

وشدد فيس بوك على أن الإعلانات لن تضعف التشفير من طرف إلى طرف، ولن تؤثر على حماية بيانات المستخدمين.