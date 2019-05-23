شيرين عادل
نفى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تم تداوله عبر "فيس بوك"، عن تسجيل أعلى درجة حرارة فى العالم فى القاهرة اليوم، الخميس، لافتا إلى أن القاهرة أمس الأربعاء سجلت 43 درجة مئوية بينما سجلت الوادى الجديد 46 وهو ما يتنافى مع تم تداوله من هذه الشائعات وليس له أى أساس من الصحة.
وكشف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى اليوم، الخميس، عن أن هذه الموجة الحارة قادمة من الصحراء الشرقية للمملكة العربية السعودية بالجزيرة العربية ولم يمر على البحر الأحمر ، البحر الأبيض المتوسط ، ومنخفض السودان لذا...
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تنفي شائعة فيسبوك.. وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة ..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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