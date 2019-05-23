هواوي تتلقى ضربة جديدة من العملاق الياباني

أ ش أ
أعلنت مجموعة "باناسونيك" اليابانية، اليوم الخميس، أنها علقت كل تعاملاتها مع شركة "هواوي" بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركة الصينية بسبب مخاوف أمنية، في ضربة جديدة تتلقّاها مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن جو فلين المتحدث باسم "باناسونيك" قوله "لقد أوقفنا جميع المعاملات التجارية مع شركة هواوي ومجموعة شركاتها البالغ عددها 68 شركة والمشمولة بالحظر الحكومي الأمريكي".
وأضاف المتحدث باسم باناسونيك "بالأمس، صدرت مذكرة داخلية للالتزام بوقف المعاملات التجارية مع هواوي"، موضحا أن...
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