أعنف موجة حارة.. تحذير شديد من الأرصاد.. ونصائح عاجة.. وموعد انكسار الحرارة

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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس، شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية".
بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
ذروة الموجة الحارة
وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة عنيفة، حتى نهاية الإسبوع، حيث سترتفع درجات الحرارة من 5 لـ 6 درجات، وأن اليوم الخميس هو ذروة الموجة، حيث تسجل درجات الحرارة أقصى ارتفاع لها.
تفاصيل الموجة وموعد انكسارها
وأوضحت الأرصاد: "تتأثر جمهوريه مصرالعربية بموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء تبلغ ذروتها اليوم، حيث تصل معها درجات الحرارة الي 45 درجة علي محافظة القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد كما تؤثر علي السواحل الشمالية وتصل معها الحرارة الي 40 درجة كما ترتفع أيضا الصغرى علي كافة الانحاء، وهذه الموجة الحارة من سمات فصل الربيع، لذا يرجي توخي الحذر وعدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة، على أن تنكسر الموجة يوم السبت الموافق 25 مايو 2019".
لذا يرجي توخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة".
ووصف خبراء الأرصاد، الموجة الحالية بأنها الأقوى حتى الآن، منذ بداية فصل الصيف.
3 نصائح عامة من الأرصاد:
1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.
2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.
3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:
الصغرى العظمى
القاهرة 28 45
شبين الكوم 27 45
طنطا 25 44
دمنهور 22 42
الإسكندرية 20 41
بلطيم 22 40
مطروح 21 38
السلوم 19 30
سيوة 23 46
بورسعيد 21 38
دمياط 21 38
الزقازيق 21 44
الإسماعيلية 20 45
السويس 22 45
العريش 20 43
رفح 21 42
رأس سدر 24 40
نخل 15 44
نويبع 26 38
طابا 24 38
كاترين 18 34
الطور 23 40
شرم الشيخ 29 45
الغردقة 26 42
مرسى علم 27 39
الفيوم 24 45
بنى سويف 24 45
المنيا 25 45
أسيوط 25 45
سوهاج 25 45
قنا 25 45
الأقصر 26 45
أسوان 27 45
أبوسمبل 24 41
الوادي الجديد 26 45
شلاتين 23 36
أبو رماد 24 35
حلايب 25 33
رأس حدربة 25 33
كانت هذه تفاصيل خبر أعنف موجة حارة.. تحذير شديد من الأرصاد.. ونصائح عاجة.. وموعد انكسار الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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