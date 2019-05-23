شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزالة أكثر من 10 أطنان مخلفات بحرية من شواطئ الأزور بالبرتغال سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم إزالة من 10 - 12 طناً من القمامة والمخلفات البحرية، خاصة البلاستيك، من المناطق الساحلية لجزر الأزور بالبرتغال. وجاءت هذه الأرقام على لسان جى مينزيس السكرتير الإقليمى للبحر والعلوم والتكنولوجيا فى إطار حملة "صفر نفايات" التى ستنطلق فى الأرخبيل لرفع الوعى بالتلوث البلاستيكى.

وقال مينزيس للصحفيين، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، إن المجتمع المدنى أصبح مدركا بصورة أكبر للمشكلة، ويشارك بحملات لتنظيف المناطق الساحلية المتضررة.

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