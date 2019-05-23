Sony تعرض أوقات التحميل في جهاز Playstation 5 الجديد في عرض توضيحي

فاطمة أيت طالب - دبي - قد لا تكون شركة Sony حاضرة في معرض الترفيه الرقمي السنوي E3 2019، ولكن عمدت الشركة على الكشف تدريجيًا عن بعض المعلومات حول الجيل المقبل من جهاز Playstation. وقد أكدت لنا شركة Sony من قبل أن جهاز Playstation 5 سيضم ذاكرة تخزينية من نوع SSD، وصوت ثلاثي الأبعاد، ورسوميات بدقة تصل إلى 8K، فضلا عن التوافق مع ألعاب Playstation 4 الحالية. قدمت شركة Sony الآن عرضًا تظهر فيه وقت التحميل في جهاز Playstation 5 والذي يبدو مثيرًا جدًا للإعجاب.

كان من الممكن أن يسهم الإنتقال من الذاكرة التخزينية HDD إلى الذاكرة التخزينية SSD في تحسين أوقات التحميل، ولكن يتعين على المرء أن يأخذ في الإعتبار التحسينات الأخرى على مستوى العتاد والتي ستسرع أوقات التحميل بشكل ملحوظ.

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قامت شركة Sony بتقديم هذا العرض التوضيحي خلال إجتماع المستثمرين الأخير. يعتمد العرض التوضيحي على لعبة Spider-Man التي تم إستخدامها لتحميل المدن والتنقل فيها بسرعة. يستغرق جهاز Playstation 4 Pro أكثر من ثمانية ثواني لتحميل لعبة Spider-Man، في حين يستغرق جهاز Playstation 5 على إفتراض أن هذا هو الإسم الذي ستطلقه شركة Sony على الجيل المقبل من Playstation، أقل من ثانية واحدة.

وعلاوة على ذلك، فقد أوضح لنا هذا العرض التقديمي كذلك أن جهاز Playstation 5 قادر على التعامل بشكل أفضل مع الخرائط الديناميكية والتي تقوم بتحميل أجزاء من اللعبة أثناء تنقل اللاعب خلالها. هذا يلغي حلقة الإنتظار أو التوقف أثناء الإنتقال من جزء من الخريطة إلى جزء آخر.

لم تؤكد لنا شركة Sony حتى الآن الكثير من المعلومات حول جهاز Playstation 5، ولكن بناء على ما أظهرته لنا الشركة حتى الآن، فلا شك أن الجيل المقبل من Playstation سيكون جهازًا قويًا إلى حد كبير. وأكدت الشركة اليابانية أن هذا الجهاز لن يصل حتى العام 2020.