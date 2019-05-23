انت الان تتابع تفاصيل خبر "مجرمو الإنترنت" يحتجزون أجهزة مدينة أمريكية بأكملها كرهائن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 08:52 صباحاً - تعرضت مدينة بالتيمور، وهي أكبر مدن ولاية ميريلاند الأمريكية، إلى هجوم كبير قبل أسبوعين وكشف عنه موقع "يو إس آي تودي" اليوم الخميس، من قبل قراصنة انترنت أدى إلى سيطرة المهاجمين على عدة أجهزة كمبيوتر حكومية وعزلها عن العالم.

واستخدم مجرمو الإنترنت وسيلة اختراق تعرف باسم "RobinHood" للسيطرة على حوالي 10 آلاف جهاز كمبيوتر في المدينة، قائلين إنهم لن يحرروا الحواسيب الحكومية ما لم تُسَلِّم السلطة في بالتيمور فدية قيمتها 100 ألف دولار من عملة البيتكوين.

السلطة في بالتيمور ترفض تلبية تسليم الفدية، وإن أرادت تسليمها فحواسيبها معطلّة ومسيطر عليها من قبل القراصنة.

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فيما قال خبراء بالأمن السيبراني إن هذا مثال آخر مثير للقلق على عجز الحكومات الحديثة عن مواكبة التهديد المتطور للجريمة الإلكترونية.

وأدى هذا الهجوم إلى شل حكومة بالتيمور حيث لا يمكن للموظفين الوصول إلى البريد الإلكتروني، لذلك في الوقت الحالي، تلجأ المدينة إلى طرق التعامل الورقي واليدوي لسد نقص خدمة الإنترنت الحالي.

ولا يعرف إلى الآن متى ستنتهي سيطرة القراصنة، فيما صرّح عمدة المدينة جاك يونغ، بأنّ الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

وقال: "ينصب تركيزنا على إعادة الخدمات الحيوية عبر الإنترنت، والقيام بذلك بطريقة تضمن الحفاظ على الأمن كأحد أهم أولوياتنا خلال هذه العملية".

وأضاف: "قد نرى عودة الخدمات الجزئية في غضون أسابيع، في حين أن بعض أنظمتنا الأكثر تعقيدًا قد تستغرق شهورًا لحين استردادها".