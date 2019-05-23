انت الان تتابع تفاصيل خبر المصائب لا تأتي فرادى.. "هواوي" تتلقى ضربة جديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 08:52 صباحاً - تلقت شركة "هواوي" الصينية صفعة جديدة؛ بعد قرار شركة "مايكروسوفت" الأمريكية وقف التعاون معها، وذلك بعد وقت قصير من خطوة مماثلة لشركة "جوجل".

وجاء قرار "مايكروسوفت"، وفق ما أكدت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الأربعاء، بعد إدراج إدارة الرئيس، دونالد ترامب، "هواوي" على القائمة السوداء رسمياً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن "مايكروسوفت" أرسلت رسالة بهذا الشأن، في 20 مايو، إلى مكاتبها التمثيلية في مختلف البلدان، ومن ضمن ذلك روسيا.

وألزمت الرسالة جميع مكاتب "مايكروسوفت" التواصل مع "هواوي" الصينية عبر مقر الشركة الرئيسي.

وتكمن الخسارة التي ستتلقاها "هواوي" بسبب قرار "مايكروسوفت" وضع قيود على قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية والمنتجات المقدَّمة لقطاع الأعمال في الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل ويندوز وبرنامج التخزين Huawei Cloud.

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ورفض كل من "مايكروسوفت" و"هواوي" التعليق على المسألة، لكن الشركة الأمريكية حذفت كمبيوتر "هواوي" المحمول "MateBook X Pro" من متجرها الإلكتروني.

وانضمت بذلك "مايكروسوفت" إلى مجموعة الشركات الأمريكية التي أوقفت تعاونها مع "هواوي" وأولها "جوجل"، التي علقت خدمات تحديث أدواتها على أجهزة "هواوي" الجديدة، وجاء ذلك بعدما أُدرجت على القائمة السوداء للتجارة في الولايات المتحدة.

والخميس الماضي، أضافت إدارة الرئيس الأمريكي "هواوي" إلى قائمة الشركات التي يحظر التعامل معها، وفرضت قيوداً تصعّب على الشركة القيام بأعمال تجارية مع نظيراتها الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة الماضي، إنها تدرس تقليص العقوبات على "هواوي"؛ "لمنع تعطيل عمليات الشبكة الحالية ومعداتها".

وستستمر "هواوي" في الوصول إلى نسخة نظام تشغيل آندرويد المتاحة مجاناً؛ وذلك من خلال ترخيص مفتوح المصدر لأي شخص يرغب في استخدامها.

وقالت إنها قضت السنوات القليلة الماضية تجهز لخطَّة طارئة، من خلال تطوير التكنولوجيا الخاصة بها في حال مُنعت من استخدام آندرويد.