شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام تشغيل أندرويد مفتوح المصدر..فلماذا وضعت جوجل هواوى فى موقف صعب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع شركة جوجل بالسيطرة على نظام تشغيل أندرويد أكثر مما ندرك، والآن، ليس لدى شركات مثل Huawei أى خيار آخر سوى قبول ما تفرضه الشركة الأمريكية العملاقة، فعلى الرغم من أن نظام تشغيل أندرويد مفتوح المصدر، فإن العملاق التكنولوجى يتمتع بالسيطرة الكاملة على التطبيقات والخدمات التى تجعل هذا النظام ذا قيمة.

وظهرت قبضة شركة جوجل القوية على نظام Android بالكامل يوم الأحد الماضى عندما ذكرت رويترز أن الشركة ستسحب ترخيصها م من شركة هواوى الصينية المتخصصة فى تصنيع الهواتف الذكية.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، هذا يعنى أنه طالما استمر الحظر المفروض من قبل ترامب، سيتم السماح لأجهزة Huawei المصنعة بتشغيل نظام التشغيل مفتوح المصدر لنظام أندرويد، لكنها لن تكون قادرة على الوصول إلى التطبيقات والخدمات المفضلة، مثل Chrome أو Gmail أو YouTube أو الاستفادة من التحديثات العادية والتحديثات الأمنية.



Huawei

وعلى الرغم من أنه من المعروف على نطاق واسع أن منصة أندرويد العملاقة استحوذت على حصة كبيرة من سوق نظام التشغيل، لطالما تم رسمها كبديل أكثر "انفتاحًا" لمنافستها الوحيدة أبل التى تمتلك نظام تشغيل ios.

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وقال فرانك جيليت، المحلل الرئيسى فى Forrester إن سيطرة جوجل على نظام Android ، إلى جانب حقيقة أنه نظام التشغيل الوحيد القابل للتطبيق لمصنعى الهواتف الذكية اليوم، قد جعل هواوى فى وضع صعب للغاية.

وقالت Google إن مستخدمى Huawei الحاليين سيظلون قادرين على الوصول إلى متجر تطبيقات Google Play وحماية البرامج الضارة المدمجة به، وذلك بعد قرار الحكومة الأمريكية منح الشركة الصينية مهلة مدتها 90 يومًا.

وقال متحدث باسم جوجل لـ Business Insider فى بيان :"الحفاظ على تحديث الهواتف وأمانها أمر فى مصلحة الجميع، وهذا الترخيص المؤقت يسمح لنا بمواصلة تقديم تحديثات البرامج وتصحيحات الأمان للنماذج الحالية على مدار التسعين يومًا القادمة".