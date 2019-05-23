شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية كبرى تعلق جميع عملياتها التجارية مع شركة "هواوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام أن شركة يابانية كبرى قررت تعليق جميع عملياتها التجارية مع شركة "هواوي" الصينية العملاقة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ولفتت وكالة أنباء "Kyodo" أن هذا القرار يستند إلى أن الإدارة الأمريكية حظرت عمليا على مؤسساتها تزويد الشركة الصينية بالمكونات الضرورية للإنتاج، حيث تنشط الشركة فى مجال تزويد شركة "هواوي" الصينية بالمكونات الإلكترونية لمنتجاتها.

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وكانت ثلاث شركات كبرى للاتصالات قد قررت أمس فى هذا الإطار تأجيل انطلاق مبيعات هواتف شركة هواوى الجديدة.

ويضاف هذا التطور إلى الضربة القاسية التى تلقتها شركة "هواوي" بعد أن أوقفت شركات أمريكية كبرى فى مقدمتها "جوجل" و"مايكروسوفت" جميع تعاملاتها تقريبا معها.