شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اختفائها 40 سنة.. عودة الطيور المهددة بالانقراض إلى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الطيور الكورية المهددة بالانقراض إلى البرية بعد أربعة عقود من انقراضها في شبه الجزيرة، حيث تم رصد طائر أبو منجل الذى شوهد آخر مرة في البرية في عام 1979 في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، تعد الصين واليابان أيضًا جزءًا من النطاق الطبيعي للأنواع، ولكن تم دفع الأنواع إلى حافة الانقراض جزئيًا لأن استخدام المبيدات الحشرية قضى على مصادره الغذائية.

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ولعل عودة هذه الطيور كانت بسبب الطيور التي تبرعت بها بكين، حيث بلغ عدد هذه الطيور في كوريا الجنوبية 363، وقالت وزارة البيئة إن 40 منهم قد تم اختيارهم وإطلاق سراحهم في الأراضي الرطبة على بعد 350 كيلومتراً (218 ميلاً) جنوب شرق سيول.

ولعل هذا النوع خاصة مهم جدا لكوريا حيث إنه مشهور بأغنية شعبية للأطفال ظهرت فى عشرينيات القرن الماضي، عندما كانت كوريا تحت الحكم الاستعماري اليابانى.