في موجة الحر الشديدة.. 6 أشياء يجب إخلاء السيارات منها عند القيادة

إبراهيم عادل

تشهد محافظات مصر ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة تصل ذروتها اليوم الخميس على كافة الأنحاء. وتقدم بوابة "فيتو" معلومات عن أشياء يجب إخلاء السيارة منها عند القيادة وتضم الآتي: 1- القداحات "الولاعات".

2- المشروبات الغازية.

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