شركة أمريكية تتهم مسؤولًا في هواوي بسرقة أسرار تجارية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء نقلًا عن وثائق المحكمة أن شركة ناشئة في مجال الرقائق الإلكترونية في وادي السيليكون اتهمت نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي الصينية (إريك شو) بالمشاركة في مؤامرة لسرقة أسرارها التجارية.

وأفادت الصحيفة أن شركة “سينكس لابز” CNEX Labs زعمت أن هواوي ضالعة في مؤامرة امتدت لسنوات هدفت إلى سرقة تقنية التخزين الحاسوبية في أقراص الحالة الصلبة SSD، وذلك بمساعدة جامعة صينية.

وتعمل شركة CNEX – ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية – على تطوير تقنية لتحسين أداء محركات أقراص الحالة الصلبة في مراكز البيانات، وهي تواجه نزاعًا قانونيًا مع شركة هواوي منذ عام 2017.

واتهمت الشركة الأمريكية هواوي بتجنيد أستاذ جامعي صيني يعمل في مشروع بحثي للوصول بصورة غير صحيحة إلى التقنية التي تعمل الشركة الناشئة على تطويرها.

Advertisements

ووفقًا لوول ستريت جورنال، فقد اعترف محامو هواوي بأن شو كان ضمن “سلسلة القيادة التي طلبت” معلومات عن CNEX، لكنهم نفوا أن تكون الشركة قد سرقت أي أسرار تجارية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُشار إلى أن هذه ليست الحالة الوحيدة التي تُتهم فيها شركة هواوي بالسعي إلى سرقة أسرار تجارية من شركة أمريكية، إذ إنها متهمة بسرقة تفاصيل روبوت اختبار للهواتف الذكية من شركة “تي-موبايل” T-Mobile، كما أنها متهمة بسرقة أسرار تجارية وملكية فكرية لتقنية زجاج الهواتف الذكية من شركة أشباه الموصلات “أكان سميكوندكتور” Akhan Semiconductor.