واتساب تختبر نشر الحالات على فيسبوك وإنشاء رموز QR

وجد موقع WABetaInfo أن خدمة التراسل الفوري واتساب تعمل حاليًا على اختبار ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بمشاركة “الحالات” على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الموقع – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآي أو إس – في منشور: إنه وجد في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.19.151 من تطبيق واتساب ميزة جديدة باسم “شارك على فيسبوك” Share To Facebook.

وأشار WABetaInfo إلى أنه كان قد أعلن عنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن أن واتساب تعتزم إضافة ميزة تمكن المستخدمين من مشاركة “الحالات” مع شبكة فيسبوك.

وقال الموقع، الذي نشر لقطة شاشة للميزة الجديدة: إن كان تطبيق فيسبوك مثبتًا على الجهاز، فإن واتساب سوف تضيف ميزة جديدة باسم “أضف إلى قصة فيسبوك” Add to Facebook Story. وبالنقر على هذا الخيار، سوف يُوجّه المستخدم إلى تطبيق فيسبوك لنشر الحالة عبر قصص الشبكة الاجتماعية مباشرةً. ويشمل ذلك، وفقًا للموقع، الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، والنصوص.

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وأشار WABetaInfo أيضًا إلى إعلان سابق له بأن واتساب تعمل على اختبار ميزة جديدة على النسخة الخاصة بنظام “آي أو إس” من تطبيقها تسمح للمستخدمين بإنشاء “رموز القراءة السريعة” QR Code.

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وكان الموقع قد أعلن عن هذه الميزة التجريبية قبل نحو 6 شهور، وهي لا تزال تجريبية ضمن نظام آي أو إس، ولكنها الآن أصبحت تجريبية على نظام أندرويد أيضًا. وقال: إن زر “رموز القراءة السريعة” سوف يظهر ضمن قسم “الملف الشخصي” Profile.

وعلى غرار التطبيقات الأخرى، فإن هذه الميزة سوف تسمح للمستخدم بإنشاء رمز QR لمشاركته مع المستخدمين الآخرين، لتسهيل إضافته، إذ سوف يتضمن رقم الهاتف الخاص به، مع إمكانية تغييره في أي وقت لدواعي الخصوصية.

يُشار إلى أنه يمكن لمستخدمي نظام آي أو إس الاشتراك ببرنامج واتساب التجريبي من هنا. كما يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من واتساب من متجر آب ستور. وكذلك يمكن لمستخدمي نظام أندرويد الاشتراك بالبرنامج التجريبي من هنا، وتنزيل الإصدار التجريبي الأحدث من هنا، والنسخة النهائية من متجر جوجل بلاي.