جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لمحرك البحث على الأجهزة المحمولة

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إطلاق تصميم جديد للنسخة الخاصة بالأجهزة المحمولة من محرك البحث التابع لها، وذلك بغية منح المواقع الإلكترونية وسيلة لإبراز علامتها التجارية على الصفحة الرئيسية مباشرة، بدلًا من الظهور كأي رابط أزرق آخر.
وقبل التصميم الجديد، كانت نتائج البحث تظهر باللون الأزرق، أما اسم المصدر أو الموقع الإلكتروني فيظهر بخط أخضر صغير. والآن أصبحت النتائج تُبرز اسم الناشر في الأعلى مع شعار الموقع أو العلامة التجارية، ثم أسفله الرابط، ثم المعلومات الأخرى، بما في ذلك تاريخ النشر.
ومع أن هذا التغيير لا يبدو كبيرًا، إلا أنه قد يحظى باستحسان العلامات التجارية الكبرى والناشرين، إذ إنه سيمنحهم فرصة البروز، خاصةً أن كثير من الناس يفضلون مصادر بعينها حين البحث على الإنترنت، لذا؛ فإن وجود شعار الموقع بارزًا يسهل على المستخدمين الوصول إليها بسرعة.
وإلى جانب المواقع الإلكترونية، فإن التغيير شمل أيضًا الإعلانات التي تعرضها جوجل على محرك البحث التابع لها، إذ سوف تظهر الإعلانات في أعلى صفحة البحث مع عبارة “إعلان” Ad باللون الأسود، بدلًا من الصندوق الأخضر السابق.
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وقالت جوجل في منشور على مدونتها: إن التصميم الجديد سيساعدها في الاستعداد للتغييرات التي تعتزم إجراءها على محرك البحث، إذ سوف تسمح للشركات بإضافة المزيد من الأزرار الإجرائية، والمعاينات، إلى بطاقات نتائج البحث، وذلك مع الاستمرار في نسب كل شيء إلى مصدره.
وتعتزم جوجل إطلاق التصميم الجديد لمستخدمي الأجهزة المحمولة خلال الأيام المقبلة. هذا؛ ويمكن لأصحاب المواقع والناشر تخصيص شعار وأيقونة المواقع الخاصة بهم من خلال الرابط الذي خصصته جوجل لذلك.
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