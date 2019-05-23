شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما العلاقة بين طلاء الجدران باللون الأخضر وارتفاع درجات الحرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط ارتفاع الحرارة يوما عن الآخر فى كل أنحاء العالم، يواجه المواطنون مشكلة كبيرة فى الحصول على درجة الحرارة المثالية في المنزل، والذى يمكن أن يتم من خلال طلاء الجدران، فقط عليك بمعرفة كل لون وتأثيره، وبناء عليه استبعاده أو اختياره.

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى، كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد وفالسبار، فإن طلاء جدرانك بألوان معينة قد يجعلك تشعر بالدفء أو البرودة.

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واختبر الباحثون ما إذا كانت بعض الألوان تؤثر على درجة حرارة الجسم لدى 157 مشاركًا، وتم وضع المشاركين في ثلاث غرف منفصلة، وطُلب منهم تسجيل درجة حرارة الجسم التي شعروا بها من غرفة إلى أخرى.

في حين تم ضبط جميع الغرف الثلاث على درجة حرارة محيطة تبلغ 18 درجة مئوية، وتم تصميم كل غرفة بلون مختلف، وأظهرت النتائج أن 31٪ من المشاركين شعروا بحرارة في الغرفة الملونة باللون الأخضر الزيتونى، حتى أن البعض منهم شعروا بارتفاع درجات الحرارة بمقدار خمس درجات عن درجة الحرارة الفعلية، وفي الوقت نفسه، شعر 28٪ بالجو الرطب في غرفة زرقاء داكنة.

بناءً على هذه النتائج، يشير الباحثون إلى أن طلاء اللون الزيتونى في منزلك قد يوفر لك ما يصل إلى 270 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا على فواتير التدفئة خلال الشتاء، فهو يجعل الجسم أكثر دفئًا عندما يتعلق الأمر بدرجة حرارة الجسم، ولكن تجنبه فى الصيف تماما.