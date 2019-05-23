شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد حوادث الخطف والاغتصاب.. Lyft تطلق مزايا جديدة لسلامة الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Lyft التى تمتلك تطبيق ينافس أوبر فى الولايات المتحدة الأمركية عن ميزات جديدة لتطبيقها بهدف تحسين سلامة الركاب، جنبا إلى جنب مع زر فى التطبيق يتيح للركاب الاتصال بالطوارئ 911، وتكبير صورة لوحات رخصة القيادة.

وقالت مارى وينفيلد ، مديرة الثقة والسلامة فى ليفت، فى منشور بالمدونة :"يركز Lyft بلا كلل على إيجاد طرق جديدة لتعزيز إجراءات السلامة على منصتنا".

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Lyft

وأجرت مجموعة من الولايات، بما فى ذلك كاليفورنيا وكولورادو وماساتشوستس وتكساس، تحقيقات فى أوبر وليفت، بدعوى أنها تفشل بشكل روتينى فى فحص السائقين بشكل كاف وتوظيف سائقين لهم تاريخ إجرامي.

وتهدف ميزات Lyft الجديدة إلى حصول الركاب على بيانات كافية عن السيارة وإذا حدث خطأ ما، فسيكون بإمكانهم الاتصال بالسلطات بسرعة باستخدام زر الطوارئ 911.