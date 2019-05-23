شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : تطبيق Google Duo يتيح إجراء مكالمة جماعية لـ8 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ حوالي شهر، بدأت Google Duo في طرح ميزة المكالمات الجماعية التي طال انتظارها، حيث بدأت في إندونيسيا، ثم امتدت بسرعة إلى الهند والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وكندا والعديد من البلدان، ورغم أنه ليس رسميًا حتى الآن، إلا أنه يبدو أنه تم نشرها في جميع أنحاء العالم، لكن تقرير كشف أن الميزة حصلت على تحديث جديد.

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وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فحتى وقت قريب ، كانت المكالمات الجماعية تقتصر على أربعة أشخاص كحد أقصى ، لذلك يمكنك فقط إضافة ثلاثة مشاركين آخرين بجانبك، لكن الآن ، تم زيادة هذا العدد إلى ثمانية.

ويمكن الآن للمستخدم إجراء المكالمة الجماعية على جوجل ديو مع 7 أشخاص غيره، فيما ينتظر أن يصل التحديث لكافة المستخدمين خلال الأيام المقبلة للاستمتاع بالميزة الجديدة.