شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات تستعد لطرح خدمة موسيقى لمنافسة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الشركة الأم لتطبيق الفيديو TikTok ، لطرح خدمة موسيقى جديدة، لمنافسة كلا من أبل وسبوتفاى، إذ كشفت تقارير لوكالة بلومبرج نقلا عن مصادر قريبة من أن عملاق الإنترنت الصينى "بايت دانس" قد يطلق منصة موسيقى الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وستطلق الخدمة - التى لم يتم الكشف عن اسمها - فى الأسواق الناشئة فى البداية مثل الهند، لتصل إلى باقى دول العالم فيما بعد.

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ويعد TikTok، والمعروف أيضًا باسم Douyin فى الصين، واحدا من أسرع التطبيقات نمواً بين المستخدمين المراهقين على مدار الأعوام القليلة الماضية، إذ حصل حتى الآن على أكثر من 500 مليون عملية تنزيل، لذا ستحاول الشركة الصينية الاستفادة من شعبية TikTok السريعة من خلال تحويل بعض مستخدميها إلى عملاء يدفعون أموال مقابل خدماتها.

ومن خلال إطلاقه فى الأسواق الناشئة، تتطلع الشركة إلى جذب المستخدمين فى المناطق التى لم تصل إليها خدمات Apple Music و Spotify وغيرها من خدمات بث الموسيقى.

وبحسب ما ورد حصلت الشركة بالفعل على حقوق الموسيقى من T-Series و Times Music ، وهما علامتان رئيسيتان فى الهند.