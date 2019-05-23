تكنولوجيا: حظر الجيل الخامس للاتصالات عن هواتف هواوي.. والخدمة ستعمل على هواتف سامسونج وأوبو وإل جي وون بلس

استبعد هاتف هواوي Huawei Mate 20 X، الأول بين هواتف هواوي الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، من قائمة الأجهزة التي ستعمل عليها التقنية، وذلك بحسب قرار شركة EE البريطانية للاتصالات وخدمات الإنترنت وشركة فودافون Vodafone.

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وكانت شركة EE قد أعلنت في وقت سابق عن موعد تشغيل خدمات شبكة الجيل الخامس للاتصالات، وذلك في 30 مايو الجاري، قائلة أنه سيمكن استقبال الخدمة في 6 مدن بريطانية عبر الأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس، وهي سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S10 5G وأوبو OPPO Reno 5G وإل جي LG V50 ThinQ وون بلس OnePlus 7 Pro 5G، مع استبعاد هاتف هواوي Mate 20 X 5G من القائمة، بعد قرار الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام هواوي لتقنيات أمريكية.

إلى جانب ذلك، حظرت فودافون أيضا خدمات الجيل الخامس عن هاتف هواوي الذكي القابل للطي Mate X، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والمقرر إطلاقه قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميرور” البريطاني، فإن حظر شبكات الجيل الخامس على هواوي يمثل ضربة قوية لها، خاصة مع شعبيتها الكبيرة في المملكة المتحدة، حيث تأتي في المركز الثالث بعد سامسونج وأبل، بنسبة 12.8% من الهواتف التي تم شحنها للعملاء في عام 2018.

وكانت جوجل Google قد حظرت على هواوي استخدام نظام أندرويد على هواتفها، وأعلنت عن تعليق خدماتها على هواتف هواوي الجديدة، استجابة لقرار وزارة التجارة الأمريكية بوضع هواوي في القائمة السوداء للشركات المحظور عليها استخدام تقنيات أمريكية.