الأرصاد: سينسور السيارة يعطي درجات حرارة خادعة

كـريـم الخـطيب
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البعض ينخدع في «سينسور» العربية الخاص بقياس درجات الحرارة، موضحًا أن «السينسور» يقيس درجة حرارة حول السيارة والموتور والناتجة عن صاج السيارة من الشمس لذلك يقيس درجة الحرارة أعلى بكثير عن الطبيعية.
وأضاف «عبد العال» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد» أن منخفضًا قادمًا من السعودية تسبب في ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة العظمى سجلت اليوم في العاصمة 43 درجة وغدًا ستكون 45 درجة .
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