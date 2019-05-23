كـريـم الخـطيب
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن السبت بداية تحسن أحوال الطقس وتسجل فيها درجات الحرارة 36 درجة، وحتى يوم الاثنين.
وأضاف «عبد العال» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن درجة الحرارة سجلت اليوم 43 درجة في القاهرة وغدا 45 درجة، موضحا أن سبب ارتفاع درجات الحرارة موجة حارة جاءت من الجزيرة العربية والسودان.
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كانت هذه تفاصيل خبر موجة حارة من الجزيرة العربية والسودان.. الأرصاد تعلن حالة طقس الغد.. والقاهرة 45.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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