موجة حارة من الجزيرة العربية والسودان.. الأرصاد تعلن حالة طقس الغد.. والقاهرة 45.. فيديو

كـريـم الخـطيب

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن السبت بداية تحسن أحوال الطقس وتسجل فيها درجات الحرارة 36 درجة، وحتى يوم الاثنين.

وأضاف «عبد العال» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن درجة الحرارة سجلت اليوم 43 درجة في القاهرة وغدا 45 درجة، موضحا أن سبب ارتفاع درجات الحرارة موجة حارة جاءت من الجزيرة العربية والسودان.

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