موزيلا تجعل فايرفوكس أسرع لمنافسة جوجل كروم

أطلقت مؤسسة موزيلا Mozilla النسخة 67 من متصفحها للويب فايرفوكس Firefox لأنظمة التشغيل ويندوز، وماك، ولينكس، وأندرويد، بحيث تُعد هذه النسخة العاشرة منذ إطلاق موزيلا متصفح فايرفوكس الكمومي Firefox Quantum في شهر نوفمبر 2017، والتي تركز على الأداء والخصوصية.

وتشتمل النسخة الجديدة من فايرفوكس على إلغاء تمييز الميزات الأقل استخدامًا، وتعليق علامات التبويب غير المستخدمة، وبدء التشغيل بشكل أسرع، وحظر عمليات التعدين، والبصمات الرقمية، وتحسينات للتصفح الخاص، وإدخال صوتي في أداة بحث أندرويد، وغيرها من الميزات.

ووفقًا لموزيلا، فإن متصفح فايرفوكس يتمتع بحوالي 300 مليون مستخدم نشط، مما يجعله منصة رئيسية لمطوري الويب، يجب أخذها بعين الاعتبار.

وأصبح فايرفوكس أفضل في أداء المهام في الوقت الأمثل، مما يؤدي إلى عرض أسرع للصفحة، ويعمل المتصفح على تقليل الميزات الأقل شيوعًا، وتقول موزيلا: إن عمليات البحث في إنستاجرام، وأمازون، وجوجل تنفذ الآن بشكل أسرع بنسبة تتراوح بين 40 و 80 في المئة.

ويبحث المتصفح الآن عن أنماط مظهر بديلة بعد تحميل الصفحة، ولا يتم تحميل وحدة الملء التلقائي ما لم يكن هناك نموذج لإكماله، ويعلق علامات التبويب غير المستخدمة، إذا اكتشف أن ذاكرة الحاسب منخفضة – أقل من 400 ميجابايت، مع إعادة تحميل علامة التبويب غير المستخدمة منذ فترة، من حيث توقفت بعد النقر عليها من قبل المستخدم.

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ويَعِد فايرفوكس ببدء تشغيل أسرع لأول مرة للذين قاموا بتثبيت إضافات مخصصة، مثل مانع الإعلانات، بحيث يتخطى المتصفح الآن مجموعة من الأعمال غير الضرورية، خلال بدء تشغيل تلك الإضافات.

وعلى الرغم من أن هذه التغييرات ستساعد فايرفوكس على التنافس بشكل أفضل مع متصفح جوجل كروم، إلا أن موزيلا تعمل أيضًا على تحسين ضوابط الخصوصية، والحماية في المتصفح، بحيث يمكن حظر برمجيات التعدين، التي تحاول استخدام وحدة المعالجة المركزية؛ لتعدين عملة مشفرة.

كما يمكن للمستخدم حظر البصمات الرقمية؛ لمنع الإعلانات من تتبعه على الإنترنت بشكل أفضل، وحصل التصفح الخاص – الذي لا يتتبع سجل التصفح، ويحذف ملفات تعريف الارتباط عند إغلاق نافذة المتصفح – على ميزتين جديدتين تتمثلان في حفظ كلمات المرور، ودعم الإضافات.