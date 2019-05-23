شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. براد سميث المرشح التالى لإدارة فيس بوك بعد مارك زوكربيرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط سلسلة من المشكلات المتلاحقة التى يواجهها مارك زوكربيرج، مؤسس فيس بوك والرئيس التنفيذى للشركة، اقترح أليكس ستاموس، كبير مسئولى الأمن السابق فى شركة فيس بوك إنه يجب على مارك زوكربيرج التنحى عن منصبه، مع اقتراح مرشحًا جديدا لشغل منصب زوكربيرج وهو "براد سميث" الرئيس الحالى لشركة مايكروسوفت.



براد سميث

ويرصد ”الخليج 365” بعض المعلومات والتفاصيل حول براد سميث:

- وفقا لما ذكره موقع "بلومبرج"، فإنه يسمى برادفود ل.سميث، ومشهور ببراد، وهو الرئيس والمدير القانونى لمايكروسوفت، حيث انضم إلى شركة مايكروسوفت في عام 1993، وقبل أن يصبح مستشارًا عامًا ونائبًا للرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في عام 2002، قضى ثلاث سنوات في قيادة فريق الشؤون القانونية (LCA) بالشركة في أوروبا، ثم خمس سنوات في منصب نائب المستشار العام.

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- كما أنه بالإضافة إلى عمله فى مايكروسوفت، فهو نشط في العديد من المنظمات المدنية والقانونية وفي مجال التكنولوجيا ككل.

- وشغل منصب مدير بنتفليكس من 26 مارس 2015، بالإضافة إلى ذلك، يرأس مجلس إدارة برنامج منحة ولاية واشنطن الدراسية، بناءً على تعيين الحاكم.

- وكان قد التحق بجامعة برينستون وتخرج مع مرتبة الشرف فى تخصص العلاقات الدولية والاقتصاد، كما حصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ودرس القانون الدولي والاقتصاد في معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية في جنيف بسويسرا.